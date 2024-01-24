«Потихонечку худею – пью пиво без закусок». Сибскана о подготовке к бою с Райзеном

Андрей Сибскана рассказал о подготовке к бою с Райзеном.

«Очко у него подогревается. Его дело #######, а я буду ####### его. Все это нытье искусственное я не особо люблю. Завтра выложу влог, там покажу, как готовлюсь, какие удары отрабатываю, как пивко пью вкусно, у меня все по плану.

Негативчик [к Райзену] имеется. Нет злости и ненависти, которой он хочет, которая у него имеется. Я нормально отношусь даже к таким ######. Но ########## бить с ноги, сам Бог велел. Свое он получит.

Я не переживал из-за веса, я продавливал, чтобы не быть в слабой позиции. Там очень не хотели ноги, я сказал, что будут ноги. Он тренирует ноги, я еще пока ноги не тренировал. Сейчас подумываю, а может мне вес и не делать, чтобы он просто время #######, тренируя ноги.

В любом случае, я планирую вес делать, потихонечку худею – пью пиво без закусок. Сделаем шоу. Райзен недоволен, а я от этого счастлив, не хочется даже упоминать его имя», – рассказал капитан «Амкала».

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 23 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».