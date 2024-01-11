О создании медийной команды Басты могут объявить в этом месяце. СКА останется в профессиональном футболе

Теги СКА Ростов Вторая лига Б Виктор Панченко Спорт-Экспресс Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Решение о создании медиафутбольной команды Басты примут в этом месяце.

«Не знаю, откуда слухи о том, что команда может уйти из профессионального футбола. СКА сохранит профессиональный статус. 

Все решения по обеим командам – профессиональной и медиафутбольной – должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем [Вакуленко]. 

Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович», – рассказал спортивный директор СКА Виктор Панченко.

Ростовский СКА выступает во Второй лиге Б.

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