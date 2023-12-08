«Нейминг мне пока не известен. Мы говорим о принадлежности к «СКА-Ростов». Осипов о возможном участии команды Басты в новом сезоне Медиалиги

Николай Осипов допустил участие команды Басты в новом сезоне Winline Медиалиги.

– Много слухов. Говорят, что Баста заходит в 5-й сезон.

– Разговоры идут. Интерес со стороны представителей Басты есть. Весьма вероятно, что эта команда может оказаться в сезоне.

– Это будет «СКА-Ростов» или Газгольдер?

– Нейминг мне пока не известен. Мы говорим о принадлежности к «СКА-Ростов». Думаю, это будет плюс-минус формат [по типу] «Сахалинца» с участием самого Василия, – рассказал руководитель .