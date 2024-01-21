«Амкал» разгромил SD Yongsters на 1XBET MFL

«Амкал» и SD Youngsters сыграли на 1XBET MFL в Костанае.

21 января, воскресенье

«Амкал» – SD Youngsters – 5:0 (1:0)

«Амкал» (стартовый состав): Муха, Оленчеко, Шурыга, Имай, Левшук, Эрик, Прокоп, Маричев, Подлужный, Маврин, Пича.

SD Youngsters (стартовый состав): Айдарбек, Вагнер, Алипов, Боронов, Алимаев, Тажимуканов, Рустемов, Саламбеков, Еркин, Путинцев, Ерланулы.

Голы: 1:0 – Прокоп, 2:0 – Ахметжан (в свои ворота), 3:0 – Подлужный, 4:0 – Старостин, 5:0 – Старостин.

Матч прошел в городе Костанай на «Тобол Арене.

«Амкал» досрочно обеспечил выход из группы.

SD Youngsters – молодежная команда SD Family.