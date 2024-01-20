«Мы пытаемся за один матч прыгнуть от уровня старого «Амкала» с блогерами к новому». Хованский высказался об уровне футбола на 1XBET Media Football League

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига SD Family 1XBET Media Football League Top Team KG Alash FC Inform Aiqyn SD Family мол Медиафутбол

Основатель Inform Влад Хованский высказался об уровне футбола на 1XBET MFL.

«Признаюсь честно, мы были не готовы к такому уровню. Мы пытаемся прыгнуть за один матч от уровня старого «Амкала», еще когда играли блогеры, к новому.

Если другие команды могли кого-то подвезти, то мы никого почти не подвезли. У нас одно лишь изменение в составе. Подъехал человек, который играл в Первой лиге Беларуси.

Медиафутбол настолько очистился, что меня в стартовом составе нет. Объективно я очень сильно выпадаю. Большое количество организационных моментов, снимаются ролики. Невозможно усидеть на двух стульях. Мне не хочется стать Германом Эль Класико «Информа». Но на данную секунду я не готов к таком уровню, – рассказал основатель Inform.

После 2-х туров 1XBET Media Football League на счету Inform 0 очков, и они потеряли шансы на выход из группы.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий