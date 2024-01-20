«Мы пытаемся за один матч прыгнуть от уровня старого «Амкала» с блогерами к новому». Хованский высказался об уровне футбола на 1XBET Media Football League

Основатель Inform Влад Хованский высказался об уровне футбола на 1XBET MFL.

«Признаюсь честно, мы были не готовы к такому уровню. Мы пытаемся прыгнуть за один матч от уровня старого « », еще когда играли блогеры, к новому.

Если другие команды могли кого-то подвезти, то мы никого почти не подвезли. У нас одно лишь изменение в составе. Подъехал человек, который играл в Первой лиге Беларуси.

Медиафутбол настолько очистился, что меня в стартовом составе нет. Объективно я очень сильно выпадаю. Большое количество организационных моментов, снимаются ролики. Невозможно усидеть на двух стульях. Мне не хочется стать «Информа». Но на данную секунду я не готов к таком уровню, – рассказал основатель Inform.

После 2-х туров 1XBET Media Football League на счету Inform 0 очков, и они потеряли шансы на выход из группы.