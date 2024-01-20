«Я уже полтора года уговариваю попробовать меня на нападающем. Дали шанс, и вот я забил». Гудай о матче против Inform

Денис Гудаев высказался о матче против Inform.

«Было тяжеловато. Не могли вскрыть оборону. Соперник сильно опускался в защиту. Были какие-то проблемы. Еще много не забили.

Потихоньку вкатываемся в турнир и набираем обороты.

Inform – отличная команда. В меру жесткая, не грубая. Без каких-то грязных приемов. Огромный им респект и спасибо за игру.

Я уже полтора года уговариваю попробовать меня на нападающем. Мне никто не верит. Так как сегодня заболел, мне Викторович дал шанс на 15 минут. И вот забил гол. Акопа взяли в защиту, теперь в нападении есть кому играть», – рассказал защитник 2Drots.

2Drots обыграл Inform (4:0) и обеспечил досрочный выход из группы на 1XBET Media Football League.