«Я уже полтора года уговариваю попробовать меня на нападающем. Дали шанс, и вот я забил». Гудай о матче против Inform
Денис Гудаев высказался о матче против Inform.
«Было тяжеловато. Не могли вскрыть оборону. Соперник сильно опускался в защиту. Были какие-то проблемы. Еще много не забили.
Потихоньку вкатываемся в турнир и набираем обороты.
Inform – отличная команда. В меру жесткая, не грубая. Без каких-то грязных приемов. Огромный им респект и спасибо за игру.
Я уже полтора года уговариваю попробовать меня на нападающем. Мне никто не верит. Так как Прош сегодня заболел, мне Викторович дал шанс на 15 минут. И вот забил гол. Акопа взяли в защиту, теперь в нападении есть кому играть», – рассказал защитник 2Drots.
2Drots обыграл Inform (4:0) и обеспечил досрочный выход из группы на 1XBET Media Football League.