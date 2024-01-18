«Куда мы ##### приехали? Дайте сыграть с «Амкалом» и отпустите домой». Слон об организации 1XBET Media Football League

Теги «Слон» Владислав Ослоновский Амкал 2Drots Алекс Стиль 1XBET Media Football League Медиафутбол

Хавбек 2Drots Слон поделился эмоциями от организации 1XBET Media Football League.

«Я пытался молчать, не замечать и не обращать внимания на все это. Чтобы не портить себе и вам настроение. Но это невозможно! Куда мы ##### приехали?

Ко всему прочему, что тут происходит – сегодня у Стиля и Жоры очутилась «биодобавка» в виде волос в тарелке на обеде.

Я не жду и не требую отношения к нам как к каким-то звездам или чего-то подобного, мы ведь, в первую очередь, простые люди. Достаточно было просто создать человеческие условия для проживания и все. И не только у нас такие проблемы.

Какие нахрен 77 миллионов рублей на организацию турнира, вы что травите?

Дайте для наших фанатов сыграть с «Амкалом» и, пожалуйста, отпустите домой. Большего ничего уже не жду и не прошу», – написал хавбек 2Drots.

 

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