«Куда мы ##### приехали? Дайте сыграть с «Амкалом» и отпустите домой». Слон об организации 1XBET Media Football League

Хавбек 2Drots Слон поделился эмоциями от организации 1XBET Media Football League.

«Я пытался молчать, не замечать и не обращать внимания на все это. Чтобы не портить себе и вам настроение. Но это невозможно! Куда мы ##### приехали?

Ко всему прочему, что тут происходит – сегодня у и Жоры очутилась «биодобавка» в виде волос в тарелке на обеде.

Я не жду и не требую отношения к нам как к каким-то звездам или чего-то подобного, мы ведь, в первую очередь, простые люди. Достаточно было просто создать человеческие условия для проживания и все. И не только у нас такие проблемы.

Какие нахрен 77 миллионов рублей на организацию турнира, вы что травите?

Дайте для наших фанатов сыграть с « » и, пожалуйста, отпустите домой. Большего ничего уже не жду и не прошу», – написал хавбек 2Drots.