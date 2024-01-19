Радимов – Слону: «Вопрос к вашим президентам, стоило ли везти игроков на турнир, где нет света на стадионе, а на обеде подаются волосы в тарелке?»

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Владислав Радимов отреагировал на недовольство Слона организацией 1XBET MFL.

Полузащитник 2Drots вчера пожаловался на условия проживания в Костанае, где проходит турнир.

«Вчера я поражался тому, что происходит на стадионе казахстанского турнира, а сегодня, увидев несколько постов про быт ребят-футболистов, был в шоке. Слон, брат, полностью поддерживаю тебя, мыслями и душой с тобой! Вы там еще и на целую неделю застряли, а не на один день? Катастрофа!

Если озвученная цифра в 77 миллионов на проведение турнира – правда, то на такие деньги однозначно можно организовать где угодно турнир гораздо более качественный, и здесь вопрос к организаторам.

Но есть и другая сторона медали. Часть из этого бюджета на организацию наверняка были направлены руководителям клубов, и вот здесь уже вопрос к вашим президентам, а стоит ли такая игра свеч и нужно ли было своих футболистов вывозить на такой турнир, где на стадионе нет света, в гостиничных номерах нет тепла, а в качестве приправы на обеде подаются чужие волосы в тарелке.

Слон, лучшее, что сейчас можно сделать – это потребовать из бюджета в 77 миллионов себе немного на обратный билет прямо сегодня. Если откажут, дай знать, куплю тебе билет, эвакуируем тебя оттуда 😂!» – написал главный тренер «Чисто Питер».

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