«Если будем покидать турнир, то мы без проблем можем вернуть гонорар за участие». Герман о возможном снятии «Амкала» с турнира в Казахстане

Герман высказался после матча против Aiqyn о возможном снятии «Амкала» с турнира.

«Сначала поговорю с командой, потом с , и будем принимать решение. Не хочется привозить ребят под рукопашный бой. Мы, конечно, можем, но это отдельный гонорар.

Не хочется, чтобы кто-то летел ломать ребят с двух ног. Я считаю, что судья очень сильно поучаствовал, чтобы так сильно накалить ситуацию, что аж дошло до драк. Если бы судили нормально, то и не было бы прямых ног.

Если будем покидать турнир, то мы без проблем можем вернуть гонорар за участие.

Единственное, что останавливает – болельщики», – сказал президент «Амкала».

Вчера «Амкал» в 1-ом туре 1XBET Media Football League обыграл казахскую команду Aiqyn (2:1).

Матч прошел в городе Костанай на «Тобол Арене».

Во время мачта на поле два раза выбегали сотрудники СОБР из-за стычек.

получил красную карточку, которую сегодня отменили. Желтую карточку получил главный тренер « » .