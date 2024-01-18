«Если будем покидать турнир, то мы без проблем можем вернуть гонорар за участие». Герман о возможном снятии «Амкала» с турнира в Казахстане
Герман высказался после матча против Aiqyn о возможном снятии «Амкала» с турнира.
«Сначала поговорю с командой, потом с Дидаром, и будем принимать решение. Не хочется привозить ребят под рукопашный бой. Мы, конечно, можем, но это отдельный гонорар.
Не хочется, чтобы кто-то летел ломать ребят с двух ног. Я считаю, что судья очень сильно поучаствовал, чтобы так сильно накалить ситуацию, что аж дошло до драк. Если бы судили нормально, то и не было бы прямых ног.
Если будем покидать турнир, то мы без проблем можем вернуть гонорар за участие.
Единственное, что останавливает – болельщики», – сказал президент «Амкала».
Вчера «Амкал» в 1-ом туре 1XBET Media Football League обыграл казахскую команду Aiqyn (2:1).
Матч прошел в городе Костанай на «Тобол Арене».
Во время мачта на поле два раза выбегали сотрудники СОБР из-за стычек.
Василий Маврин получил красную карточку, которую сегодня отменили. Желтую карточку получил главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов.