«С «Родиной Медиа» на данный момент не договорился. Если поступит предложение из проф. футбола, то обязательно рассмотрю». Маменко о просмотре в «РМ»

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Экс-голкипер «Амкала» Маменко рассказал, в каком статусе сейчас находится.

– Ты тренируешься с «Родиной Медиа». В каком ты сейчас там находишься статусе?

– Когда я начинал с ними тренироваться, это не было просмотром. Мне Будаков предложил с ними потренироваться, поскольку на тот момент еще никто не вышел из отпуска. И до сих пор еще особо никто не вышел из отпуска из команд, с кем я тренировался из Второй лиги.

Я с ними просто тренировался, и дальше мы начали потихоньку обсуждать возможность перехода. Но мы только начинаем это все обсуждать.

– Сейчас в приоритете перейти в «Родину Медиа» или профессиональный футбол?

– С проф. футболом сложно, нужно комплексно отвечать. Нет приоритета, я, наверное, так скажу. В «Родину Медиа» было бы приятно, конечно, перейти. Команда хорошая, с классной структурой. Футбольные люди занимаются командой.

На данный момент могу сказать, что не договорился с «Родиной Медиа». Если поступит какое-то классное предложение из проф. футбола, то обязательно рассмотрю оба варианта. Был вариант вернуться в Казахстан, где я был. Сейчас ни от кого конкретики нет, – рассказал голкипер в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

В 4-м сезоне Winline Медиалиги Александр Маменко выступал за «Народную команду». До этого голкипер был игроком «Амкала».

За казахстанскую команду «Женис» Маменко провел два матча.

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