Сираков, Мармелад, Маменко и Даниил Чалов сыграют за медиафутбольный «Амкар» против «Амкала»
Медиафутбольная команда «Амкара» назвала игроков, которые сыграют с «Амкалом».
Захари Сираков – легенда клуба, 276 матчей за «Амкар»;
Вова Мармелад – участник проекта «Хочу в Амкал!», экс-игрок ФК «Деньги»;
Даниил Чалов – основатель «Ничего Обычного», брат игрока сборной России Федора Чалова, футболист;
Александр Маменко – экс-голкипер «Амкала» и казахстанского «Жениса»;
А еще в составе выйдут действующие игроки основной команды «Амкара» Денис Кайков, Константин Морозов, Алексей Доля и Никита Дроздов.
Матч пройдет 13 января в Москве, в манеже «Спартака». Игру покажут на «Триколоре», канал «Футбольный». Начало трансляции в 19:00 (МСК).
«Амкар» наконец сыграет с «Амкалом»! Матч пройдет 13 января в Москве