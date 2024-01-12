Сираков, Мармелад, Маменко и Даниил Чалов сыграют за медиафутбольный «Амкар» против «Амкала»

Медиафутбольная команда «Амкара» назвала игроков, которые сыграют с «Амкалом».

Захари Сираков – легенда клуба, 276 матчей за «Амкар»;

Вова Мармелад – участник проекта «Хочу в Амкал!», экс-игрок ФК «Деньги»;

Даниил Чалов – основатель «Ничего Обычного», брат игрока сборной России Федора Чалова, футболист;

Александр Маменко – экс-голкипер «Амкала» и казахстанского «Жениса»;

А еще в составе выйдут действующие игроки основной команды « » Денис Кайков, Константин Морозов, Алексей Доля и Никита Дроздов.

Матч пройдет 13 января в Москве, в манеже «Спартака». Игру покажут на «Триколоре», канал «Футбольный». Начало трансляции в 19:00 (МСК).

«Амкар» наконец сыграет с «Амкалом»! Матч пройдет 13 января в Москве

