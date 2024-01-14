«Натхо не подходит под философию 2Drots». Некит назвал причину ухода Амира Натхо

Президент 2Drots Некит высказался об уходе Амира Натхо .

«К сожалению, дороги 2Drots и Амира Натхо разошлись. Мне нравится его техника и видение поле, нравится и как человек. Он спокойный и приятный. Но, мне кажется, Амир не совсем подходит под философию 2Drots.

У Викторовича есть свои требования к центру поля, нападающим, защитникам. Мне кажется, такому талантливому парню как Натхо в таком возрасте сидеть на скамейке и получать свои 15 минут, когда он уже устоялся как футболист – он вряд ли изменит свой стиль игры.

Ему нужно играть и получать кайф от футбола. Расстаться – было максимально справедливое решение для двух сторон», – сказал президент 2Drots.

Экс-игрок «Барселоны Б» Амир Натхо присоединился к 2Drots в 4-м сезоне и принимал за них участие в Фонбет Кубке России.