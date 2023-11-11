Экс-игрок 2Drots Шера о звонке Кузнецову: «Некит с Женей были в шоке, что Викторович меня отпустил»

Андрей Шерешков рассказал подробности ухода из 2Drots.

«Женя с Никитой предложили поговорить с Викторовичем. Думаю, о чем с ним говорить. Я же не позвоню и не скажу, что вот я хочу играть.

Как я понял, у Жени и Некита расходятся мнения с Викторовичем относительно меня. Они хотели попросить, чтобы прилетел из отпуска, и мы встретились, пообщались. Я думаю, ради кого в команде вот так могут встретиться, поговорить. Ладно бы, если ради кого-то из лидеров. Это странно. Слишком мне льстит.

Я сам позвонил Викторовичу. А я не знал, что он в Турции. Я ему сказал, что у меня диалог серьезный, не для Турции. Он мне сразу говорит: «А что ты уходить хочешь? Если будешь играть, будут платить тебе, то я двумя руками за. У меня 24 футболиста, я всем не могу дать играть».

Он, наверное, сразу понял, зачем я позвонил. Я поблагодарил его. Сообщил Некиту. Они с Женей вообще в шоке были, что он так ответил мне.

Проходит день-два. Ильдар, наш спортивный директор, попросил позвонить Викторовичу, сказал, что он ждет звонка. Я ему смс написал. Он мне ничего не ответил. На следующий день мне Ильдар говорит: «Набери он ждет». Я позвонил, сказал, что мне передали, что вы ждете моего звонка. Викторович сказал: «Что ты хочешь от меня услышать? Ты мне говоришь, что хочешь уйти из команды. Я тебе что на это скажу?»

Мы 20 минут пообщались. Этот второй звонок был абсолютно навязан ребятами. Он не был нужен. Пацаны цеплялись за возможность, чтобы мы все это решили. Хотя мы с Викторовичем сразу друг друга поняли», – рассказал нападающий ФК «10».

Напомним, Андрей Шерешков покинул 2Drots и перешел в ФК «10».

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