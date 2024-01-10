Кузнецов не хочет брать Крапа на 1XBET Media Football League в Казахстане. Он оштрафован на 10 тысяч за пропуск двух тренировок

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Дмитрий Кузнецов заявил, что не хочет брать Крапа на турнир в Казахстане.

– Я до сих пор не знаю, где Крап. Но, еще раз говорю, мне уже не интересно, где он. У него уже есть два штрафа по 5 тысяч – он пропустил две тренировки. Начинать год со штрафов – мы все понимаем, к чему это приведет.

– Вы будете брать его в Казахстан?

– Уже нет. Не хочу, но это будет решать Женя и Никита. Но так как он не тренируется, его нет смысла брать.

– Он вам не нужен по сути стал.

– Ну, а зачем, если его нет на тренировках? Он привилегированный? Мы возвращаемся к тому, что было и раньше.

– Пока он не оплатит штраф...

– Да. Штрафы для всех. Пока не оплатит – его здесь не будет, – заявил главный тренер 2Drots.

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