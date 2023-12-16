Фрол о разнице зарплат в 2Drots: «Моя зарплата в 2Drots – 50 тысяч. Сейчас люди, которые приходят, получают зарплату больше, чем максимум»

Хавбек 2Drots Максим Фролов рассказал о зарплатах в команде.

«Сейчас в медиафутболе столько платят, что вряд ли бы все зарабатывали столько только на ЛФЛ и КФК. Мне кажется, команды имеют право требовать, чтобы футболисты не играли во время сезона, потому что это сказывается на результате команды. Они платят зарплаты этим игрокам.

Мне не покрывали расходы за отказ от футбола во время сезона. Я никогда не ходил к Женьку и не просил о повышении зарплаты. У меня, наверное, даже сейчас одна из самых маленьких зарплат в 2Drots. Я начинал с 30 тысяч во 2-3 сезоне. С 4-го сезона Женек мне поднял на 20 тысяч – 50 тысяч зарплата у меня в 2Drots.

В команду вносит дисбаланс, когда люди, которые слабее по уровню или новенькие, получают больше. Сейчас люди, которые приходят, получают зарплату больше, чем максимум. Возможно, это история про Газдана», – рассказал хавбек 2Drots.