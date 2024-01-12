Лепский покинул FC Bus

Теги Алан Гатагов Максим Лепский 1992 Winline Медиалига трансферы FC Bus Медиафутбол

Максим Лепский покинул FC Bus.

«Спасибо тебе за тот путь, который мы с тобой проделали и те эмоции, которые мы подарили другу другу! Мы обязательно еще поработаем вместе.

Для меня ты всегда самый лучший нападающий и человек! Безумно привык к твоей семье. Лично для меня сейчас грустно переживать такой момент. Желаю тебе продолжать развиваться и идти к своей цели ни смотря ни на что, я для тебя на связи 25/8», – написал руководитель клуба Алан Гатагов.

В составе FC Bus Лепский выступил в двух сезонах Winline Медиалиги и на BetBoom МКС 2023, где стал лучшим бомбардиром туринра.

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