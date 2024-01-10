«Лечу в Казахстан 100%. Оплачу штраф и еще отдам Викторовичу за подарок». Крап о заявлении Кузнецова

Теги Дмитрий Кузнецов деньги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников 1XBET Media Football League Медиафутбол

Крап уверен, что он полетит с 2Drots на турнир в Казахстане.

Ранее главный тренер 2D заявил, что не хочет брать Крапа на 1XBET Media Football League в Казахстане. Также Даниила оштрафовали на 10 тысяч за пропуск двух тренировок.

«Я лечу 100%. Уверен, что нужен. У меня вылет сегодня. Буду на тренировке 12-го числа.

Я оплачу штраф в размере 10 тысяч и еще 3,5 тысячи Викторовичу за подарок в размере красной икры.

Я люблю эту команду, но есть моменты, которые нужно решить в Москве», – написал хавбек 2Drots.

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