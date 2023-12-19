«Амкал» отказался от участия в Кубке ФНЛ

«Амкал» пригласили принять участие в Кубке ФНЛ, но команда отказалась.

«Нас пригласили на Кубок ФНЛ, но мы отказались.

Мы бы вернулись 3 февраля из Казахстана и должны были сразу лететь на Кубок ФНЛ в Турцию 10-12-го числа. Мы посоветовались и отказались. Решили лучше сделать какой-нибудь выезд», – сообщил президент « » Герман Эль Класико.

По информации журналиста Ивана Карпова, в турнире примут участие 8 команд: 1 из РПЛ, 1 из Второй Лиги (дивизион А), 2 из Первой Лиги, 2 из Медиалиги и еще 2 иностранных команды (одна из них из Казахстана).

Клубом РПЛ, который может сыграть на турнире, является «Динамо». От ФНЛ в турнире примет участие «Динамо» Махачкала. От Медиалиги ожидаются « » и « ».

Кубок ФНЛ планируют провести в феврале 2024 года.