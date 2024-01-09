Дмитрий Егоров: «В «Броуки» на просмотр может приехать игрок, говоривший, что его мониторил «Аякс». Никто его не знает, даже «Аякс», кажется»
Дмитрий Егоров рассказал о новом игроке на просмотре в «БроукБойз».
– Может приехать еще один человек на просмотр.
– Это тот, которого скауты «Аякса» мониторили?
– Да. Ну, это он так написал в личных сообщениях. Посмотрим.
– Это какой-то ноунейм, которого «Аякс» мониторил? Или его многие знают?
– Нет, его никто не знает. Мне кажется, что даже «Аякс» его не знает. Но мы решили посмотреть.
Обязательно его приведем на тренировку и снимем видео: быстрее ли он Обамеянга, прыгает ли он выше Роналду. Сделаем тесты, проверим. Из Медиалиги нас сейчас никто не интересует.
– Ты Леву звал на просмотр...
– На просмотр может прийти любой. Но сразу подписывать кого-то... Никто не интересует, – сказал президент «БроукБойз».