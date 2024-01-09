«Всегда, когда встречаемся, фотографируемся вместе, потому что хорошее время в команде провели». Тренер 2Drots Кузнецов о Почеттино

Дмитрий Кузнецов рассказал об общении с Маурисио Почеттино.

– У комментатора Романа Нагучева прочитал, что Маурисио Почеттино не так давно подошел к тебе сам на каком-то банкете, сфотографировался и тут же позвонил по Facetime cемье: смотрите, мол, я с легендой «Эспаньола»! И родные главного тренера «Челси» в восторге были.

– Мы с Маурисио дружим. Когда он только пришел в «Эспаньол», я взял его с женой и повез в аквапарк. Мы хорошо провели день, языкового барьера не было. Сдружились и когда потом он уже с «Тоттенхэмом» приезжал в Москву на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Я их в отеле навестил, икры им с Тони подарил. Буквально вчера Тони в «Челси» звонил! Всегда, когда встречаемся, фотографируемся вместе, потому что хорошее время в команде провели.

– Болеешь за «Челси» теперь?

– Симпатизирую командам, в которых работают мои друзья. Это однозначно. И хочу, чтобы у них все получалось, – сказал главный тренер 2D.