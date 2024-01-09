«Всегда, когда встречаемся, фотографируемся вместе, потому что хорошее время в команде провели». Тренер 2Drots Кузнецов о Почеттино

Теги Челси премьер-лига Англия Эспаньол Дмитрий Кузнецов Тони Хименес Маурисио Почеттино 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал об общении с Маурисио Почеттино.

– У комментатора Романа Нагучева прочитал, что Маурисио Почеттино не так давно подошел к тебе сам на каком-то банкете, сфотографировался и тут же позвонил по Facetime cемье: смотрите, мол, я с легендой «Эспаньола»! И родные главного тренера «Челси» в восторге были.

– Мы с Маурисио дружим. Когда он только пришел в «Эспаньол», я взял его с женой и повез в аквапарк. Мы хорошо провели день, языкового барьера не было. Сдружились и когда потом он уже с «Тоттенхэмом» приезжал в Москву на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Я их в отеле навестил, икры им с Тони подарил. Буквально вчера Тони в «Челси» звонил! Всегда, когда встречаемся, фотографируемся вместе, потому что хорошее время в команде провели.

– Болеешь за «Челси» теперь?

– Симпатизирую командам, в которых работают мои друзья. Это однозначно. И хочу, чтобы у них все получалось, – сказал главный тренер 2D.

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1 комментарий
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Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?»
«Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё…»
Большой оригинал.
©Хлестаков
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