«Как-то на банкете к Кузнецову подошел Почеттино поболтать, а потом позвонил семье, чтобы похвастаться, что встретился с Димой Кузнецовым». Нагучев о тренере 2Drots

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов Роман Нагучев Матч ТВ 2Drots «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Некит 2Drots Медиафутбол

Роман Нагучев уверен, что Дмитрий Кузнецов уйдет из 2Drots в «Енисей».

«У меня есть полная уверенность, что Дмитрий Кузнецов уйдет из 2Drots. Мы с Викторовичем давно и тепло знакомы, и знаю его как максимально простого человека, хочешь что-то – скажи, проговори это глаза в глаза.

Я знаю, что Жека и Некит как будто недооценивают ситуацию, в которой есть очень взрослый, самодостаточный мужчина, предпочитающий ежедневный футбольный труд периодическому. Никто не хочет быть тренером медиафутбольного клуба до конца жизни, уж поверьте.

«Енисей» – увлекательная, серьезная работа, а Викторыч, при всей его любви к своей команде, все же тренер, а не воспитатель детсада. И в медиа, и футболе, и в медиафутболе они с Альбертом Осколковым все доказали. Им хочется игры позабористей, тем более оба знают, что это такое, играли-то огого!

Викторыч как-то рассказывал, что на одном банкете к нему подошел Маурисио Почеттино поболтать и сфоткаться, а потом звонил семье по фейстайму, чтобы похвастаться, что встретился с Димой Кузнецовым. Все были в восторге и передавали русской легенде «Эспаньола» приветы.

Вот тут, я да Почеттино против Ромарио, например, или Хенрика Ларссона. А вот тут боссы 2Drots, которые тянут с обычным разговором о продолжении работы. А еще амбициозный «Енисей» кладет на стол хороший контракт. Согласитесь, в таких случаях выбирают себя.

Эта история полна драмы. Я взял попкорн», – написал комментатор «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрий Кузнецов получил предложение возглавить «Енисей».

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4 комментария
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Ответ Птюч, Ёж.
чего?
чё чего-то? играли они вместе за Эспаньол
+3
0
+3
Ещё Меган Фокс рассталась с мужем из-за Кузнецова. Отвечаю.
+4
-2
+2
чего?
+3
-2
+1
как-то вечерком вдул Ланочке Роудс, потом пацанам во дворе рассказывал
+1
-1
0
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