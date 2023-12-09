Игроки «Амкала» Карат, Чужой и Млечный проведут автограф сессию в Санкт-Петербурге 10 декабря

Карат, Чужой и Млечный проведут автограф сессию в Санкт-Петербурге.

Автограф-сессия игроков « » пройдет в центральном холле второго этажа трибуны С «Газпром Арены» 10 декабря.

Точное время будет опубликовано перед началом Чисто Кубка – либо в 14:00, либо в 15:45 (в зависимости от результатов жеребьевки).

Напомним, Чисто Кубок – однодневный медиафутбольный турнир, в котором примут участие 4 клуба: «Амкал», «Броуки», «Чисто Питер», ФК «10». Запланированы два полуфинала, финал и матч за 3-е место. Формат турнира – два тайма по 25 минут грязного времени.