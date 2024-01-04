Дядюн о букмекерах: «Проблема целого поколения, как были водка или наркотики. Тогда по ТВ говорили: «Алкоголь – это прикольно!» Президент пьяный на сцене танцевал»
Владимир Дядюн приравнял лудоманию к алкоголизму .
– Сейчас Медиалигу вообще можно считать продолжением карьеры, учитывая бюджеты.
– Я на самом деле двояко отношусь к этому делу. С одной стороны, я вышел на новый уровень: теперь могу играть, когда хочу, где захочу и за кого хочу. Медиафутбол реально развивает интерес к футболу в стране, расширяет аудиторию.
С другой стороны, я не согласен с ценностями, которые в МФЛ транслируются. А именно – пропаганда букмекерских контор. Я понимаю, это большие деньги и медиафутбол за счет них живет. Но «буки» – это проблема целого поколения, как в наши времена были водка или наркотики. Тогда тоже из телевизора нам говорили: «Алкоголь – это прикольно! Пейте, расслабляйтесь», президент пьяный на сцене танцевал, это считалось нормально.
Теперь все делают ставки, ваши коллеги оценивают коэффициенты. И никто не задумывается, сколько жизней прямо сейчас забирают букмекеры. Нам говорят: это выбор каждого, хочешь – играй или не играй. Уверен, то же самое когда-то говорили наркобароны.
– Не лицемерие ли играть в «Чисто Питер», спонсором которого является букмекер?
– Я стараюсь минимизировать все свои активности, связанные с букмекером. Не участвую в челленджах, пропустил турнир на «Газпром Арене», хотя всегда мечтал там сыграть хотя бы раз.
Да, на этом сейчас все зарабатывают. Они не понимают, что эта зависимость губит целое поколение. Лудомания – тот же самый алкоголь, – сказал нападающий «Чисто Питер».
Хаха, классика. Я против буков, но не против того, что они платят мне зарплату. Часть которой наверняка из денег этих самых лудоманов, за которых Володя так переживает, и состоит. Мерзкий лицемер.
Возьмите любой советский известный фильм. Там спиртное рекой льется. Я уж не говорю о самом популярном новогоднем, где алкот залез в чужую хату и быковать начал))
ставки бухло кислота и конечно
танцевальная музыка..танцевальная музыка..
Адреналин также тянет лудомана,как наркомана доза.
Ельцин плясал пъяный 28-30 лет назад, сам Дядюн его видеть не мог.
Магазины КБ сейчас в наибольшем почёте, безо всякого ТВ.
Что лепит Дядюн, еще и мажется от рекламы букмекерки.
Я жил в 90е и не было такого по телевизору, сочиняет футболист
Марины Цветаевой.
Сериал "Слово Дядюна"