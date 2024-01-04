Дядюн о букмекерах: «Проблема целого поколения, как были водка или наркотики. Тогда по ТВ говорили: «Алкоголь – это прикольно!» Президент пьяный на сцене танцевал»

Теги Владимир Дядюн Ставки на спорт Матч ТВ Ставки на футбол алкоголь и спорт Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владимир Дядюн приравнял лудоманию к алкоголизму .

– Сейчас Медиалигу вообще можно считать продолжением карьеры, учитывая бюджеты.

– Я на самом деле двояко отношусь к этому делу. С одной стороны, я вышел на новый уровень: теперь могу играть, когда хочу, где захочу и за кого хочу. Медиафутбол реально развивает интерес к футболу в стране, расширяет аудиторию.

С другой стороны, я не согласен с ценностями, которые в МФЛ транслируются. А именно – пропаганда букмекерских контор. Я понимаю, это большие деньги и медиафутбол за счет них живет. Но «буки» – это проблема целого поколения, как в наши времена были водка или наркотики. Тогда тоже из телевизора нам говорили: «Алкоголь – это прикольно! Пейте, расслабляйтесь», президент пьяный на сцене танцевал, это считалось нормально.

Теперь все делают ставки, ваши коллеги оценивают коэффициенты. И никто не задумывается, сколько жизней прямо сейчас забирают букмекеры. Нам говорят: это выбор каждого, хочешь – играй или не играй. Уверен, то же самое когда-то говорили наркобароны.

– Не лицемерие ли играть в «Чисто Питер», спонсором которого является букмекер?

– Я стараюсь минимизировать все свои активности, связанные с букмекером. Не участвую в челленджах, пропустил турнир на «Газпром Арене», хотя всегда мечтал там сыграть хотя бы раз.

Да, на этом сейчас все зарабатывают. Они не понимают, что эта зависимость губит целое поколение. Лудомания – тот же самый алкоголь, – сказал нападающий «Чисто Питер».

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я не хочу читать и ничего знать про медиафутбол, как можно отписаться от этого дна?
+42
-3
+39
– Не лицемерие ли играть в «Чисто Питер», спонсором которого является букмекер?

Хаха, классика. Я против буков, но не против того, что они платят мне зарплату. Часть которой наверняка из денег этих самых лудоманов, за которых Володя так переживает, и состоит. Мерзкий лицемер.
+39
-7
+32
Заметьте, мы практически нигде не увидим статей про то, как людям очень сложно выводить от буков выигрышные деньги.
+18
-2
+16
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Футболлеры дальше своего носа не видят, видимо. Никакой проблемы со ставками в моем окружении ни у кого нет, был кент который баловался много, но вроде забросил. И он один из. Так что хз о чем он. Вот с алкоголем да, была и осталась проблема.
Говоришь, что не видит дальше своего носа, хотя сам привел в аргумент свое ближайшее окружение. Не это ли и есть расстояние до конца своего носа?
+10
-1
+9
Букмекеры хуже алкоголя. От алкоголя ты максимум сопьешься сам. А букмекеры помогут влезть в долги, которые потом и на твою семью перейдут. Бросайте играть.
+13
-4
+9
проблема не в самих этих явлениях, а в чувстве меры и силе воли отказаться. всё остальное - перекладывание ответственности.
+10
-3
+7
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Футболлеры дальше своего носа не видят, видимо. Никакой проблемы со ставками в моем окружении ни у кого нет, был кент который баловался много, но вроде забросил. И он один из. Так что хз о чем он. Вот с алкоголем да, была и осталась проблема.
Откуда интересно тогда у букмекеров столько денег на рекламу и спонсорство?
+7
0
+7
"Тогда тоже из телевизора нам говорили: «Алкоголь – это прикольно! Пейте, расслабляйтесь», президент пьяный на сцене танцевал, это считалось нормально."

Возьмите любой советский известный фильм. Там спиртное рекой льется. Я уж не говорю о самом популярном новогоднем, где алкот залез в чужую хату и быковать начал))
+10
-5
+5
врачи говорят что ее погубили
ставки бухло кислота и конечно
танцевальная музыка..танцевальная музыка..
+3
0
+3
... а теперь по ТВ говорят "убей соседа"... Много лучше, конечно, да
+6
-4
+2
Лудомания это реальная проблема и огромная зависимость.Пишу это как бывший беттер.
Адреналин также тянет лудомана,как наркомана доза.
+2
0
+2
Интервью матч тв, у которого два типа рекламодателей: мимосибири и буки😅
+5
-3
+2
Ответ Денис Ширинов
Я не хочу читать и ничего знать про медиафутбол, как можно отписаться от этого дна?
Не открывать новости про медиафутбол
+2
0
+2
Ответ Денис Ширинов
Я не хочу читать и ничего знать про медиафутбол, как можно отписаться от этого дна?
увы, никак
+6
-4
+2
Ответ космонавт на дереве
Откуда интересно тогда у букмекеров столько денег на рекламу и спонсорство?
а что, они зарабатывают только на идиотах? или нормальные люди все же тоже имеют возможность поставить себе в удовольствие?)
+1
0
+1
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Заметьте, мы практически нигде не увидим статей про то, как людям очень сложно выводить от буков выигрышные деньги.
Боже, такую чушь не надо писать.сейчас все приходит мгновенно
+1
0
+1
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Заметьте, мы практически нигде не увидим статей про то, как людям очень сложно выводить от буков выигрышные деньги.
не ставь в нелегальных помойках и выводи что хочешь, правда, большинству и не приходится этой функцией пользоваться.
+2
-1
+1
Ответ Red Line
проблема не в самих этих явлениях, а в чувстве меры и силе воли отказаться. всё остальное - перекладывание ответственности.
ну это касается вообще всего, алкоголя,наркотиков, ожирения, лудомании и тд и тп
+1
0
+1
Дядюну 35 лет
Ельцин плясал пъяный 28-30 лет назад, сам Дядюн его видеть не мог.
Магазины КБ сейчас в наибольшем почёте, безо всякого ТВ.
Что лепит Дядюн, еще и мажется от рекламы букмекерки.

Я жил в 90е и не было такого по телевизору, сочиняет футболист
+2
-1
+1
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Заметьте, мы практически нигде не увидим статей про то, как людям очень сложно выводить от буков выигрышные деньги.
Так никаких сложностей уже лет 10 и нет, за минуту все средства вводятся и выводятся.
+1
-1
0
Все-таки в риобурге что-то не так, вот и этот тип только прикоснулся к столице всего и такой эффект..90-е приплел можно подумать, что до них не пили, еще и президента приплел пьяного, хотя не поймешь , какой лучше трезвый или пьяный.
0
0
0
Ответ ГЕНПЛАН
"Тогда тоже из телевизора нам говорили: «Алкоголь – это прикольно! Пейте, расслабляйтесь», президент пьяный на сцене танцевал, это считалось нормально." Возьмите любой советский известный фильм. Там спиртное рекой льется. Я уж не говорю о самом популярном новогоднем, где алкот залез в чужую хату и быковать начал))
Спиртное и сигареты, и как-то всё порою очень уж похоже на скрытую рекламу. Куравлев, вертящий пачкой "Мальборо", сигареты "Друг" из "Берегись автомобиля" - и главное, всё это в памяти так отпечатывается и запоминается надолго. А фильмец этот отвратительный, согласен. Единственный нормальный персонаж там Ипполит, так ему жизнь, видимо, сломали два этих лирических главных героя.
+2
-2
0
Ответ Glukinho
жаль, что ты ничего кроме этого не увидел в фильме
Зато услышал песни на прекрасные стихи: Евгения Евтушенко, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной,
Марины Цветаевой.
0
0
0
Буки сейчас борются друг с другом рекламой, это уже достало. А так, если человек хочет испытать азарт, а может даже и подзаработать, то лишать его такого права нельзя. Сравнил с наркотиками.. совсем поехавший чтоль..
0
0
0
Наш президент не пьет и не курит, лучше бы пил и курил
0
0
0
Посмотрела вся страна
Сериал "Слово Дядюна"
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий