Владимир Дядюн приравнял лудоманию к алкоголизму .

– Сейчас Медиалигу вообще можно считать продолжением карьеры, учитывая бюджеты.

– Я на самом деле двояко отношусь к этому делу. С одной стороны, я вышел на новый уровень: теперь могу играть, когда хочу, где захочу и за кого хочу. Медиафутбол реально развивает интерес к футболу в стране, расширяет аудиторию.

С другой стороны, я не согласен с ценностями, которые в МФЛ транслируются. А именно – пропаганда букмекерских контор. Я понимаю, это большие деньги и медиафутбол за счет них живет. Но «буки» – это проблема целого поколения, как в наши времена были водка или наркотики. Тогда тоже из телевизора нам говорили: «Алкоголь – это прикольно! Пейте, расслабляйтесь», президент пьяный на сцене танцевал, это считалось нормально.

Теперь все делают ставки, ваши коллеги оценивают коэффициенты. И никто не задумывается, сколько жизней прямо сейчас забирают букмекеры. Нам говорят: это выбор каждого, хочешь – играй или не играй. Уверен, то же самое когда-то говорили наркобароны.

– Не лицемерие ли играть в «Чисто Питер», спонсором которого является букмекер?

– Я стараюсь минимизировать все свои активности, связанные с букмекером. Не участвую в челленджах, пропустил турнир на «Газпром Арене», хотя всегда мечтал там сыграть хотя бы раз.

Да, на этом сейчас все зарабатывают. Они не понимают, что эта зависимость губит целое поколение. Лудомания – тот же самый алкоголь, – сказал нападающий « ».