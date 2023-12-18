«Быть в 2D – это 10-15 матчей за полгода». Егоров о Нтумбе, который не хочет играть во Второй лиге

Дмитрий Егоров высказался о выборе Артема Нтумбы в пользу 2Drots.

«Пантера, восстановившийся после крестов, обсуждает, что для него лучше: остаться в 2Drots или пойти в ФНЛ-2. Говорит, что будет ждать предложений из ФНЛ-1 и РПЛ, а пока поиграет в МФЛ, откуда больше шансов попасть в проффутбол.

С одной стороны звучит хорошо. Но с другой, а на какой позиции Артем будет там играть? У них есть Гаучо и Прош, есть Газдан, есть Стиль, есть Слон.

Быть в 2D – это 10-15 матчей за полгода, в которых ты еще и сыграешь максимум по тайму в каждом из матчей и где на твою позицию по три человека. В сборную они не отпускают, в дополнительных активностях не участвуют. Хороший, но спорный выбор для Артема. В таком контексте можно остаться медиа форевер», – написал президент «БроукБойз».

Артем Нтумба расторг контракт с «Ростовом» после того, как находясь в аренде в «Велесе» получил травму крестообразных связок колена, играя в Winline Медиалиге за 2Drots.

Нтумба рассказал, что уже восстановился от травмы и готов к предложениям, но во Вторую лигу не поедет.