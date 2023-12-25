«Меня поразил коллектив «РМ». Я #####, когда его распутили в формате: «Хочешь идти? Иди!» Блатов высказался об уходе игроков из «Родины Медиа»

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Виктор Блатов рассказал, что был поражен уходом игроков из «Родины Медиа».

Ранее клуб покинул ряд игроков: Пича, Максим Швагирев, Владимир Оленченко, Артур Газданов и Аек.

«Я же уходил еще из старого «Амкала», хотя изменения уже тогда были. Я пришел в «РМ» после Казахстана и я подумал: «##### (Жесть), вот это коллектив».

Я был в шоке. И дело вообще не только в Текиле и Тарасове – мы все были за одну цель. На деле же не было заоблачных зарплат. Были бы они – никто бы не разбежался.

Не отрицаю, у меня была хорошая зарплата. Она была больше, чем у меня в «Амкале». Но это не та сумма, за которую ты можешь просто сесть, закурить и ничего не делать.

Вот этот коллектив меня настолько поразил, что я ##### (офигел), когда его распустили. Его распутили в формате: «Хочешь идти? Иди!» – сказал экс-форвард «РМ».

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