«Я бы убрал Леву, Степа и Проша». Белка назвал игроков, которых бы кикнул из 2Drots

Вратарь 2Drots Белка рассказал, кого бы убрал из команды.

«При всем уважении, но я был убрал Леву. На данный момент он не в топовых кондициях.

Также выберу . Хорошо к нему отношусь и уважаю его, но, глядя на защитную линию, – там все хороши. Я выбираю не по скилловым качествам. Я смотрю на состав – он не железный игрок основы.

Пусть еще будет . Он тоже хороший парень, и я к нему хорошо отношусь, но он пока не показал себя на 100%. На тренировках иногда очень хорошо себя показывает, но в игре пока не удается», – сказал голкипер 2Drots.