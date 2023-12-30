«Я бы убрал Леву, Степа и Проша». Белка назвал игроков, которых бы кикнул из 2Drots

Теги Александр Степанов 1994 Данила Прошляков 2Drots Winline Медиалига Белка Леван Кудухов Медиафутбол

Вратарь 2Drots Белка рассказал, кого бы убрал из команды.

«При всем уважении, но я был убрал Леву. На данный момент он не в топовых кондициях.

Также выберу Степа. Хорошо к нему отношусь и уважаю его, но, глядя на защитную линию, – там все хороши. Я выбираю не по скилловым качествам. Я смотрю на состав – он не железный игрок основы.

Пусть еще будет Прош. Он тоже хороший парень, и я к нему хорошо отношусь, но он пока не показал себя на 100%. На тренировках иногда очень хорошо себя показывает, но в игре пока не удается», – сказал голкипер 2Drots.

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