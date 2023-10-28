«Мой идеальный путь – из 2Drots в профессиональный клуб». Форвард 2Drots Прошляков о будущем

Данила Прошляков рассказал о своем будущем в 2Drots.

«Говорят, что я могу уйти? Кто говорит? Ну, пацаны подстебывают: «Что, ты еще здесь?»

Я 100% остаюсь в команде. Не впечатлил в этом сезоне? Ну, и? Конечно, все ожидают от нападающего голов. Их нет, но я считаю, что я внес хороший вклад в результат команды. Голевые передачи, действия – почти во всех поучаствовал.

Какой мой идеальный путь? Из 2Drots в профессиональный клуб. Но пока разговоров никаких не было. Переход в другой медиаклуб? Нет, я даже половины команд не знаю», – сказал форвард 2Drots.