«Я считаю, что «Родина» будет в Премьер-лиге в следующем сезоне». Турищев о целях «Родины»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Максим Турищев Родина Москва 2Drots Медиафутбол

Максим Турищев рассказал о разрыве между Премьер-лигой и Первой лигой.

«Раньше была огромная пропасть между Премьер-лигой и Первой лигой – сейчас такого нет. И это радует, потому что для молодых игроков это крутая возможность набраться опыта и не скакать потом в классе между командами Первой лиги и Премьер-лиги, пускай даже со 2-ой восьмерки.

Зачастую бывает, что составы без именитых игроков, выигрывают реальных лидеров чемпионата за счет своего желания и организованности.

Я не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены одной идеей – выйти в Премьер-лигу. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах мы это показали. Я считаю, что «Родина» будет в Премьер-лиге в следующем сезоне», – рассказал форвард «Родины» и экс-игрок 2Drots.

После 20 туров «Родина» занимает в Мелбет Первой лиге 7-е место.

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7 комментариев
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А если они не выйдут, то на вопрос "и где же Родина?" он, прикладывая руку к груди, будет отвечать "здесь".
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Зачем?
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Он явно что-то знает
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-За кого играешь?
-За Родину!
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