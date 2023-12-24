«Я считаю, что «Родина» будет в Премьер-лиге в следующем сезоне». Турищев о целях «Родины»

Максим Турищев рассказал о разрыве между Премьер-лигой и Первой лигой.

«Раньше была огромная пропасть между Премьер-лигой и Первой лигой – сейчас такого нет. И это радует, потому что для молодых игроков это крутая возможность набраться опыта и не скакать потом в классе между командами Первой лиги и Премьер-лиги, пускай даже со 2-ой восьмерки.

Зачастую бывает, что составы без именитых игроков, выигрывают реальных лидеров чемпионата за счет своего желания и организованности.

Я не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены одной идеей – выйти в Премьер-лигу. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах мы это показали. Я считаю, что «Родина» будет в Премьер-лиге в следующем сезоне», – рассказал форвард «Родины» и экс-игрок 2Drots.

После 20 туров « » занимает в Мелбет Первой лиге 7-е место.