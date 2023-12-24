Турищев о 7-м месте «Родины»: «Догоним конкурентов и в следующем сезоне будем в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Максим Турищев Родина Москва Футбол

Максим Турищев считает, что «Родина» выйдет в Мир РПЛ по итогам сезона.

После 20 туров московский клуб занимает в Мелбет Первой лиге 7-е место.

— Как оцените первую часть сезона для «Родины» и себя лично?

— Считаю, что мы могли достичь намного большего. Уверен, после зимней паузы мы нагоним то, что упустили в первой части сезона.

Насчет себя скажу, что сезон очень даже неплохо складывается. Появились результативные действия — они помогают команде. Для меня это очень важно, потому что на протяжении прошлого сезона, выступая в РПЛ, я лишь дважды отметился результативными действиями. И это были только голевые передачи. Хотелось бы наверстать и за нынешний сезон, и за прошлый.

— В прошлом сезоне «Родина» попала в переходные матчи, боролась с «Пари НН» за выход в РПЛ. Сейчас есть шансы повторить успех?

— Я уверен, что мы догоним конкурентов. Не сомневаюсь, что «Родина» выполнит свою задачу. Мы объединены только одной идеей — выйти в Премьер-лигу. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах перед зимней паузой мы это показали.

Поэтому считаю, что «Родина» в следующем сезоне будет в РПЛ, – сказал нападающий «Родины».

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2 комментария
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В Москве даже на команды с историей и результатами после фанайди мало людей приходят, зачем ещё команда в вышке? Для кого играть? Отъехать 2-3 часа от Москвы, только из облцентров Калуга, Тверь, Рязань без вменяемых команд, чего бы там не играть?
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Нафиг вы там со всякими еще и Химками не нужны
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