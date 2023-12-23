«Интересно, сколько насвая ему залезет под губу?» Игрок «Амкала» Имай вспомнил, как встретил Зума в матче за юношескую сборную

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Руслан Имаев рассказал о встрече с Куртом Зума в матче юношеских сборных.

«Когда я был в юношеской сборной, всегда удивляло, что все ребята из других сборных в 16 лет были какими-то атлетами. Мы на их фоне были дохликами.

Играли на турнире со сборной Франции. Я в старте, выходим в подтрибунку, там уже французы стоят.

И рядом со мной был Курт Зума, защитник центральный. А он уже мужик, рост огромный. И мы с пацанами стоим в подтрибунке, ржем и говорим: «Интересно, сколько ему под губу насвая-то залезет?»

Меня еще просто чудак какой-то из их сборной так страшно стал возить. Но потом Сердеров разобрался, 3:0 выиграли у них», – рассказал защитник «Амкала».

Матч прошел 25 августа 2010 года. Зума на тот момент было 15 лет.

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11 комментариев
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Только теперь один ТОП футболист, а другой только и знает что про насвай.
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Жаль не пояснил сколько у самого насвая влазит
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Этим только и остается как про всякую херню под губу говорить ,а кто то карьеру сделал более менее….
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Ответ Shuba Jr.
Зума - ТОП-футболист? ну, если их между собой сравнивать, то да, он ТОП. если посмотреть вообще на Зума - он топом только в перспективе был. какой ветер в голове у человека должен быть, чтобы такое говорить...
Если их между собой сравнивать просто небо и земля. Зума играет не последней команде АПЛ. Если бы не суперпоколение французов мог бы зажигать и в сборной. После травмы потерял в качестве всё таки
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Ответ Shuba Jr.
если бы, да как бы... а вот если бы он был единственным защитником во вселенной, вот бы он всём показал... хватит чушь нести. какой он топ-игрок тогда, раз не смог даже побороться с СУПЕРпоколением? он проиграл эту борьбу, даже не навязав её!!! и после этого он ТОП-футболист??? вы себя вообще слышите? такую дичь несëте
а какие в вашем понимании критерии топ-футболиста?
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Нас возили, но мы, двадцатилетние пацаны, взяли себя в руки и 3-0😏
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Ответ Shuba Jr.
ну, как минимум он должен быть на слуху у футбольного мира! а чем известен Зума за последние лет 5-7? ну чем? только тем, что кошку обидел! его хочет приобрести какой-то топ-клуб? о нём вообще кто-то что-то говорит? да про него забыли уже все. в вашем понимании, таким должен быть топ-игрок? ну, тогда у вас проблемы с кашей в голове
во-первых, хамить вы своей маме можете на кухне
во-вторых, сами же говорите - быть на слуху
если основной игрок клуба АПЛ не на слуху, то вам к лору
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