«Интересно, сколько насвая ему залезет под губу?» Игрок «Амкала» Имай вспомнил, как встретил Зума в матче за юношескую сборную

Руслан Имаев рассказал о встрече с Куртом Зума в матче юношеских сборных.

«Когда я был в юношеской сборной, всегда удивляло, что все ребята из других сборных в 16 лет были какими-то атлетами. Мы на их фоне были дохликами.

Играли на турнире со сборной Франции. Я в старте, выходим в подтрибунку, там уже французы стоят.

И рядом со мной был Курт Зума, защитник центральный. А он уже мужик, рост огромный. И мы с пацанами стоим в подтрибунке, ржем и говорим: «Интересно, сколько ему под губу насвая-то залезет?»

Меня еще просто чудак какой-то из их сборной так страшно стал возить. Но потом Сердеров разобрался, 3:0 выиграли у них», – рассказал защитник «Амкала».

Матч прошел 25 августа 2010 года. Зума на тот момент было 15 лет.