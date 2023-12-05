Дом Зума ограбили перед матчем с «Пэлас». «Вест Хэм» пообещал 25 000 фунтов за информацию о преступниках

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия Кристал Пэлас Курт Зума деньги Футбол

Дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума был ограблен.

Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, накануне матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1).

В момент ограбления вся семья Зума находилась дома – никто не пострадал.

В результате ограбления из дома пропали ценные вещи, представляющие «особое личное значение» для семьи защитника «Вест Хэма».

Клуб пообещал вознаграждение в размере 25 000 фунтов за информацию, которая поможет аресту грабителей. Всех, кому известно что-либо о преступниках, призвали сообщить эти сведения в письме на электронную почту «Вест Хэма» – вся информация будет передана в полицию.

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8 комментариев
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Надо было сразу киллеров нанять
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Ответ Cruel Snake
Сколько ещё этих ограблений должно произойти, что-бы остальные поняли, что надо ставить дорогую охраную систему. Которая явна меньше стоимостью будет, чем тот что могут вынести
Логичнее просто бешенные зарплаты ногомячистов в разы уменьшить.
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