Дом Зума ограбили перед матчем с «Пэлас». «Вест Хэм» пообещал 25 000 фунтов за информацию о преступниках
Дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума был ограблен.
Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, накануне матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1).
В момент ограбления вся семья Зума находилась дома – никто не пострадал.
В результате ограбления из дома пропали ценные вещи, представляющие «особое личное значение» для семьи защитника «Вест Хэма».
Клуб пообещал вознаграждение в размере 25 000 фунтов за информацию, которая поможет аресту грабителей. Всех, кому известно что-либо о преступниках, призвали сообщить эти сведения в письме на электронную почту «Вест Хэма» – вся информация будет передана в полицию.
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