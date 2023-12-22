«Они не выиграют ни одного турнира в 2024 году. Игроки, которые приходят, не сильнее тех, кого выкидывают». Бара об «Амкале»

Теги «Пича» Максим Пичугин 1998 Амкал брань Winline Медиалига Народная Команда «Бара» Иван Баранов Владимир Оленченко Медиафутбол

Бара считает, что «Амкал» не выиграет ни одного турнира в 2024 году.

«При всем уважении к ребятам, кто там есть, они не выиграют ни одного турнира в 2024 году. Это объясняется тем, что игроки, которые приходят, не сильнее тех игроков, которых ########### (выкидывают).

Я прекрасно понимаю, что те ребята, которых зачехлили, не будут слабее тех, кто сейчас пришел. Пича, Оле... Не знаю, кто это. Не хочу даже об этом говорить.

Я в этом уверен, я играл с этими ребятами. Получается, что это бег по кругу», – заявил защитник «Народной Команды».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий