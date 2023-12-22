«Они не выиграют ни одного турнира в 2024 году. Игроки, которые приходят, не сильнее тех, кого выкидывают». Бара об «Амкале»

Бара считает, что «Амкал» не выиграет ни одного турнира в 2024 году.

«При всем уважении к ребятам, кто там есть, они не выиграют ни одного турнира в 2024 году. Это объясняется тем, что игроки, которые приходят, не сильнее тех игроков, которых ########### (выкидывают).

Я прекрасно понимаю, что те ребята, которых зачехлили, не будут слабее тех, кто сейчас пришел. Пича, Оле... Не знаю, кто это. Не хочу даже об этом говорить.

Я в этом уверен, я играл с этими ребятами. Получается, что это бег по кругу», – заявил защитник «Народной Команды».