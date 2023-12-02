Пича: «Амкал» лучше «Родины Медиа» на данный момент»

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Форвард «Амкала» Максим Пичугин высказался о бывшей команде.

«Договоренности с «Амкалом» о моем переходе с лета не было. На тот момент у меня был выбор между «Амкалом» и 2Drots. По итогу я остался в «Родине Медиа». Но если бы я тогда решил все-таки уходить, я бы, наверное, выбрал «Амкал».

Исходя из того, какие у меня сложились на данный момент отношения, мы [с «Родиной Медиа»] не особо полюбовно расстались, нужно было делать тот шаг еще летом.

«Амкал» на данный момент лучше «Родины Медиа». Сейчас очень много ребят ушло из «Родины». У нас там был очень хороший коллектив. И, наверное, это вообще один из лучших коллективов в футбольной карьере. Было круто.

Но сейчас там народу все меньше и меньше. Многие ребята уходят в другие команды, находят новые места для работы, поэтому сейчас лучше «Амкал», – сказал экс-форвард «Родины Медиа».

Пича в составе «РМ» выиграл МФЛ-3. В финале он забил гол в ворота 2Drots. Недавно Максим Пичугин перешел в «Амкал». 

 

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