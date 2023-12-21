Федос о тратах: «На еду уходит 150 тысяч в месяц. Всего в месяц 360 тысяч, если считать с путешествиями»

Федос рассказал, сколько тратит в среднем за месяц.

– За аренду квартиры вместе с коммуналкой я плачу 75 тысяч. Что касается трат на путешествия, давай возьмем две поездки в год, на которые в сумме я трачу миллион.

В ресторан с женой мы ходим раз в неделю. Суммарно на еду уходит 150 тысяч в месяц. В общей сложности, если поделить по месяцам вместе с путешествиями, [траты в месяц] выходят 360 тысяч. Но на самом деле получается меньше.

– Твоя самая дорогая покупка?

– iPhone, iPad. Я купил iPad и клавиатуру за 130 тысяч рублей. Не помню, чтобы тратил на какую-то вещь больше 130 тысяч.

– На какую зарплату ты бы ушел из «Амкала»? За миллион в месяц?

– Я бы точно подумал. А если бы предложили три, мне бы сказал: «Чувак, ты же не идиот». Конечно, иди. Да, можно быть за эмблему, но бабки – тоже важная штука, – сказал вратарь « ».