Федос о шампуне: «Я реально им пользуюсь! Но все думают, что дико смешно меня спрашивать об этом»

Федос ответил на вопрос, пользуется ли он шампунем.

– Во сколько лет ты начал лысеть?

– Мне кажется, мне было 23-24 года. Пошли первые залысины, остров на голове появился в 25-26 лет. Раньше я еще пытался как-то стричься не налысо, а оставлял где-то волосы.

Возможно, думал, что лысым буду выглядеть максимально #######. Но в определенный момент я принял это и стал стабильно бриться наголо.

Главная ошибка, что все считают смешным спрашивать, каким шампунем я пользуюсь. А я реально им пользуюсь!

Он не только моет волосы, но и убирает жирность с головы, работает не только на волосы, но и на кожу. Но все думают, что это дико смешно. Ок, я не против. Спрашивайте сколько хотите.

– А какой шампунь?

– Я пользуюсь гелем для душа, мою им и голову, и тело, – рассказал вратарь «Амкала».