Алан Гатагов о работе брата в «Амкале»: «Если Сослан провалит следующий сезон, он уйдет из медиафутбола»

Алан Гатагов высказался о работе Сослана Гатагова в «Амкале».

«Я на месте Сослана начал бы с чистого листа. Выгнал бы весь костяк. Всех, кто мешает. Чего не дали сделать Миллеру [предыдущий тренер « »].

бы у меня не играл, отправил бы в аренду. Карат бы играл. Прокоп, наверное, тоже. Он мне как футболист нравится.

Мне не нравятся футболисты, которых сейчас подписал «Амкал». Мне нравятся другого плана игроки. Сикоев, Павлюченко, Тарасов.

«Амкал» в Питере нормально играл. У них были возможности забить. На них давление. Они сами себе его придумали, живут в напряге. Надо расслабиться.

Если Сослан провалит следующий сезон, он уйдет из медиафутбола в профессиональный», – заявил президент ФК BUS.

Напомним, Сослан Гатагов несколько месяцев назад покинул ФК BUS и возглавил «Амкал».