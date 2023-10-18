Сослан Гатагов: «FC Bus, конечно, продолжит существовать, потому что у него есть Алан Маратович»

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Амкал Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов рассказал о дальнейшей судьбе FC Bus.

«На период сотрудничества с «Амкалом» я полностью изолируюсь и буду работать в «Амкале». FC Bus, конечно, продолжит существовать, потому что у нее есть и Алан Маратович. Он в руководстве. Плюс у нас есть Иван Михайлович – это наш тоже один из помощников руководителей, генеральный директор, который также будет в команде, развивать клуб.

Здесь все без меня, автономно. Все нормально. Поэтому здесь я выбрал выбор в пользу себя лично. Хочу поработать, как тренер, в таком большом клубе», – рассказал Гатагов.

Напомним, Сослан Гатагов назначен главным тренером «Амкала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий