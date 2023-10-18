Сослан Гатагов: «FC Bus, конечно, продолжит существовать, потому что у него есть Алан Маратович»

Сослан Гатагов рассказал о дальнейшей судьбе FC Bus.

«На период сотрудничества с «Амкалом» я полностью изолируюсь и буду работать в « ». , конечно, продолжит существовать, потому что у нее есть и Алан Маратович. Он в руководстве. Плюс у нас есть Иван Михайлович – это наш тоже один из помощников руководителей, генеральный директор, который также будет в команде, развивать клуб.

Здесь все без меня, автономно. Все нормально. Поэтому здесь я выбрал выбор в пользу себя лично. Хочу поработать, как тренер, в таком большом клубе», – рассказал Гатагов.

Напомним, назначен главным тренером «Амкала».