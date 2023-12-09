«Мы работаем и планируем заходить в новый сезон». Гуди о GOATS

Теги Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

«Информация, что GOATS в следующем сезоне не будет – не верна. Мы будем, мы готовимся, мы тренируемся. Это Николай Осипов сказал, что в новом сезоне «Козлам» собраться будет трудно. «Козлы» в сезоне не показали хороший футбол

Это прозвучало так, будто Коля в нас не верит. Но когда в нас не верят, нас это больше мотивирует. Понятно, что от нас многого ждали. Мы первый в истории команды не вышли из группы и не показали красивого футбола. Это нас мотивирует собирать команду сильнее. Все в наших руках. Мы работаем и планируем заходить в новый сезон», – заявил лидер GOATS.

В последнем сезоне Winline Медиалиги набрали 0 очков в 5 матчах.

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