«Если там будет Набабкин, начну следить». Анисимов о новой медиакоманде «Кони»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Sports.ru Константин Анисимов Саид-Али Ахмаев Winline Медиалига Бей Беги Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России «Поликарп» Артем Поликарпов Медиафутбол

Константин Анисимов ждет Кирилла Набабкина в новой медиакоманде «Кони».

– Появилась новая команда – «Кони», которая изначально называлась «ЦСКА Медиа». Вы как болельщик армейцев, будете следить за командой?

– Я слежу за обществом. За баскетболом, хоккеем, футболом и даже регби. В медийке пока не разглядел страсти.

– Какой игрок должен быть в этой команде, может быть, из вашего детства, чтобы вы начали следить за ней?

– Если из моего детства, то это Кирилл Набабкин. Тогда начну смотреть. Если он станет тренером, я даже подпишусь на новости команды, – рассказал телеведущий в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

«Кони» новая медиафутбольная команда. Руководят клубом экс-игроки «Бей Беги» Артем Поликарпов и Саид-Али Ахмаев.

Клуб не имеет прямого отношения к ПФК ЦСКА.

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2 комментария
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Уписаться и не жить... Такая жесть... Смешно даже... А какое вообще это имеет отношение к ПФК ЦСКА???
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