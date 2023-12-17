«Если там будет Набабкин, начну следить». Анисимов о новой медиакоманде «Кони»

Константин Анисимов ждет Кирилла Набабкина в новой медиакоманде «Кони».

– Появилась новая команда – «Кони», которая изначально называлась «ЦСКА Медиа». Вы как болельщик армейцев, будете следить за командой?

– Я слежу за обществом. За баскетболом, хоккеем, футболом и даже регби. В медийке пока не разглядел страсти.

– Какой игрок должен быть в этой команде, может быть, из вашего детства, чтобы вы начали следить за ней?

– Если из моего детства, то это . Тогда начну смотреть. Если он станет тренером, я даже подпишусь на новости команды, – рассказал телеведущий в беседе с корреспондентом .ru Ильей Ковалевым.

«Кони» новая медиафутбольная команда. Руководят клубом экс-игроки « » Артем Поликарпов и .

Клуб не имеет прямого отношения к ПФК ЦСКА.