«ЦСКА Медиа» сделал официальный анонс о создании клуба. Один из руководителей – воспитанник «Спартака» Ахмаев

Официально объявлено о создании команды «ЦСКА Медиа».

Руководить клубом будут Саид-Али Ахмаев и Поликарп. Ахмаев является воспитанником академии «Спартака».

Оба руководителя ранее выступали в Winline Медиалиге за команду Соболева и Джикии «Бей Беги».

Клуб заявляет, что планирует принять участие в пятом сезоне Winline Медиалиги.

«Как вы уже поняли, в пятом сезоне Медиалиги вас ждет новая команда – «ЦСКА Медиа».

Сегодня мы хотим представить лично руководство проекта. По ту сторону экрана за этим большим делом стоят Саид-Али Ахмаев – президент клуба – и Артем Поликарпов – заместитель президента клуба.

Как мы пришли к созданию своей команды? Очень спонтанно и неожиданно. Идея возникла у Саида, Артем не знал ничего до последнего, пока мы как-то не оказались у руководства ЦСКА и не получили от них одобрения на создание команды.

Уверен, мы еще углубимся в историю создания этой команды и расскажем про каждого из нас более подробно, но, уверены, что в этом сезоне мы пошумим на славу!» – сообщает клубный телеграм-канал.