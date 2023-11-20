«ЦСКА Медиа» сделал официальный анонс о создании клуба. Один из руководителей – воспитанник «Спартака» Ахмаев

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Саид-Али Ахмаев Winline Медиалига «Поликарп» Артем Поликарпов Медиафутбол

Официально объявлено о создании команды «ЦСКА Медиа».

Руководить клубом будут Саид-Али Ахмаев и Поликарп. Ахмаев является воспитанником академии «Спартака».

Оба руководителя ранее выступали в Winline Медиалиге за команду Соболева и Джикии «Бей Беги».

Клуб заявляет, что планирует принять участие в пятом сезоне Winline Медиалиги.

«Как вы уже поняли, в пятом сезоне Медиалиги вас ждет новая команда – «ЦСКА Медиа».

Сегодня мы хотим представить лично руководство проекта. По ту сторону экрана за этим большим делом стоят Саид-Али Ахмаев – президент клуба – и Артем Поликарпов – заместитель президента клуба.

Как мы пришли к созданию своей команды? Очень спонтанно и неожиданно. Идея возникла у Саида, Артем не знал ничего до последнего, пока мы как-то не оказались у руководства ЦСКА и не получили от них одобрения на создание команды.

Уверен, мы еще углубимся в историю создания этой команды и расскажем про каждого из нас более подробно, но, уверены, что в этом сезоне мы пошумим на славу!» – сообщает клубный телеграм-канал.

6 комментариев

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Toppec09
Ещё бы уточнили, у какого руководства. Потому что футбольное руководство, не в курсе данного "исполнения"
+2
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Алексей Ильин
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«На кой хрен»
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CSKA_AC Milan
Клуб уже открестился от этой фигни.
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Peter Parker
Короче, паразиты нашли новую жертву
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Mbest77
А будет медийный Гинер? 😂 Который продаст игрока в Амкал, а потом возьмет в аренду при условии, что зарплату платит Амкал?
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