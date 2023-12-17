Анисимов о Матче звезд Кубка России: «Медиафутбол давно размывает границу между профессионалами и медиа»

Константин Анисимов высказался о Матче звезд Кубка России.

– Непривычно видеть Матч звезд в футболе. Обычно такое проходит в баскетболе или хоккее…

– Это же классно. Здорово, когда можно с семьей прийти без Fan ID, посмотреть футбол, поучаствовать в автограф-сессии и увидеть, как в футбол играют с улыбками и горящими глазами.

Ощущается, что футболисты уже хотят в отпуск. У многих на завтра уже билеты в теплые края. Тем более последние матчи выдались тяжелыми: снежными и с переездами.

Результат не так важен, как атмосфера. Дай Бог, чтобы такие матчи продолжались.

Я спросил : «Валерий Георгиевич, в бытность тренером, если бы попросили вашего лучшего футболиста для подобного мероприятия, вы бы согласились?» Он ответил: «Конечно. Это популяризация футбола».

– Сегодня столкнулись мир профессионального футбола и медиа…

– Мы существуем в мире, где медиафутбол давно размывает границу между профессионалами и медиа. Помимо товарищеских матчей, медиакоманды участвуют в Кубке России и далеко там проходят.

Если бы в каждую из команд добавили по непрофильному футболисту. Например, по актеру или певцу. Было бы загадкой, смогли бы существовать вместе профессиональный футбол и шоу-бизнес.

А так, медиафутболисты – воспитанники больших спортивных академий, и их мастерство видно. Приглашение игроков из медиакоманд в профессиональные – это уже дело, поставленное на поток, – рассказал телеведущий в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.