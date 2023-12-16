«Когда Аршавин забивал 4 гола на «Энфилде», я был маленьким пацаном. Оказаться рядом с ним – это нечто». Игрок «Амкала» Дубчак о Матче звезд

Теги Андрей Аршавин Энфилд Александр Мостовой Сергей Овчинников Никита Дубчак Амкал Наши Парни Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Медиафутбол

Никита Дубчак поделился эмоциями после Матча звезд Фонбет Кубка России.

– Как тебе такие праздники, как Матч всех звезд Фонбет Кубка России?

– Супер. Атмосфера топовая. Все организовано очень хорошо. Приятно было поиграть с молодыми игроками из Премьер-лиги, которые только начинают свой путь. И в нашей команде Пути регионов тоже классные ребята, которые поиграли кто в Медиалиге, кто во Второй лиге. Шоу удалось.

– На матче было много звезд: Овчинников, Мостовой, Аршавин. Ты у кого-то даже автограф взял.

– У Аршавина и Евсеева.

– Может, есть истории из детства, связанные с кем-то из них?

– Евсеева все знают. Его легендарный выкрик. Я недавно учился в РФС на категорию С. Сергей Овчинников преподавал мне. Я ему сдавал экзамен. Я был в «Наших Парнях», он был у меня главным тренером. И легендарное: «Я щас тебе в лоб дам. Я капитан команды». Конечно, мы все это помним.

Когда Аршавин был в топе, я был маленьким пацаном, который смотрел, как он забивает 4 гола на «Энфилде». Конечно, оказаться рядом с ними – это нечто, – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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