«Когда Аршавин забивал 4 гола на «Энфилде», я был маленьким пацаном. Оказаться рядом с ним – это нечто». Игрок «Амкала» Дубчак о Матче звезд

Никита Дубчак поделился эмоциями после Матча звезд Фонбет Кубка России.

– Как тебе такие праздники, как Матч всех звезд Фонбет Кубка России?

– Супер. Атмосфера топовая. Все организовано очень хорошо. Приятно было поиграть с молодыми игроками из Премьер-лиги, которые только начинают свой путь. И в нашей команде Пути регионов тоже классные ребята, которые поиграли кто в Медиалиге, кто во Второй лиге. Шоу удалось.

– На матче было много звезд: Овчинников, Мостовой, Аршавин. Ты у кого-то даже автограф взял.

– У Аршавина и Евсеева.

– Может, есть истории из детства, связанные с кем-то из них?

– Евсеева все знают. Его легендарный выкрик. Я недавно учился в РФС на категорию С. Сергей Овчинников преподавал мне. Я ему сдавал экзамен. Я был в «Наших Парнях», он был у меня главным тренером. И легендарное: «Я щас тебе в лоб дам. Я капитан команды». Конечно, мы все это помним.

Когда Аршавин был в топе, я был маленьким пацаном, который смотрел, как он забивает 4 гола на «Энфилде». Конечно, оказаться рядом с ними – это нечто, – рассказал хавбек « » в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.