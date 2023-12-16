«Когда Аршавин забивал 4 гола на «Энфилде», я был маленьким пацаном. Оказаться рядом с ним – это нечто». Игрок «Амкала» Дубчак о Матче звезд
Никита Дубчак поделился эмоциями после Матча звезд Фонбет Кубка России.
– Как тебе такие праздники, как Матч всех звезд Фонбет Кубка России?
– Супер. Атмосфера топовая. Все организовано очень хорошо. Приятно было поиграть с молодыми игроками из Премьер-лиги, которые только начинают свой путь. И в нашей команде Пути регионов тоже классные ребята, которые поиграли кто в Медиалиге, кто во Второй лиге. Шоу удалось.
– На матче было много звезд: Овчинников, Мостовой, Аршавин. Ты у кого-то даже автограф взял.
– У Аршавина и Евсеева.
– Может, есть истории из детства, связанные с кем-то из них?
– Евсеева все знают. Его легендарный выкрик. Я недавно учился в РФС на категорию С. Сергей Овчинников преподавал мне. Я ему сдавал экзамен. Я был в «Наших Парнях», он был у меня главным тренером. И легендарное: «Я щас тебе в лоб дам. Я капитан команды». Конечно, мы все это помним.
Когда Аршавин был в топе, я был маленьким пацаном, который смотрел, как он забивает 4 гола на «Энфилде». Конечно, оказаться рядом с ними – это нечто, – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.