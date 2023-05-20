Воспитанник «Локомотива» и экс-игрок «Наших парней» Дубчак присоединился к «Амкалу»

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Никита Дубчак будет выступать за «Амкал» в Winline Медиалиге.

Полузащитник присоединился к медийной команде после 3-го тура Медиалиги во время трансферного окна.

Во втором сезоне МФЛ Никита играл за «Наших парней».

Дубчак – воспитанник «Локомотива». В профессиональной карьере выступал за «Зоркий», «Велес», «Олимп» и клуб высшей лиги Армении «Ноа», с которым в 2020-м стал обладателем Суперкубка страны.

В Медиалиге Дубчак получил статус профессионала. В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющих такой статус. На поле одновременно может находится на более 4 футболистов с профессиональным статусом.

В матче 4-го тура МФЛ-3 «Амкал» сыграет с «Дружиной». Начало встречи – в 20:00 на стадионе «Центральный» в г. Одинцово.

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