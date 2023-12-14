«Пацаны делают движуху, зарабатывают на этом бабки, почему нет?» Стронг о медиафутболе

Стронг высказался о первом годе в медиафутболе .

«Прошел этап ознакомления с новой сферой. В целом, я погрузился полностью. Если бы по весне не проникся к медиа, так не относился бы. Тогда что-то мне захотелось этого, а после нашего первого сезона было еще непонятно, сейчас уже все понятно.

Состою в разных чатах, общаемся с медийными людьми, но все равно – темный лес. Где-то еще я не понимаю их общение. Не разобрался, но, в целом, понимаю.

Пацаны делают движуху, зарабатывают на этом бабки, почему нет? Семья вырастет, нужны будут деньги, нужно реализовывать себя пока есть время и возможность», – рассказал капитан « ».