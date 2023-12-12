Мусагалиев ответил Райзену: «А если бы он добежал до Вульфа? Я ребятам сказал: не останавливайте. Не факт, что потом обратно он побежит или пойдет»

Азамат Мусагалиев ответил на критические высказывания Райзена про ФК «10».

В финале Чисто Кубка ФК «10» одержал победу над «БроукБойз» (0:0, 3:1 Б). По ходу игры президент «Броуков» Райзен выбежал на поле и спровоцировал перепалку. После матча Райзен негативно высказывался о «Десятке».

«Господин Райзен назвал творчество ФК «10» ######. Я цитирую. Что он не может настроиться на матчи с нашей командой. Ну раз он позволил себе такое, то, соответственно, это и мне развязывает руки оценить его творчество.

Что значит творчество господина Райзена? Человек смотрит футбольную трансляцию, затем ставит штатив и начинает разговаривать с ним, пересказывая то, что и так все видели. При этом много раз называя букмекера, который ему помогает. Ну и, соответственно, так отчитывается за деньги, которые ему предоставляются. Если компания принимает такой контент, то это их дело. Ладно. О разнообразии я не берусь судить. Хотя, опять-таки, господин Райзен сам позволил.

Что еще? Вот эти бесконечные выбегания на поле в поисках конфликта и стычек. Я вот так просто подумал: а что если в Питере господину Райзену дали бы добежать до Вульфа? То что? Я поэтому сказал ребятам: не останавливайте, пусть добежит. И не факт, что потом обратно он так же побежит или пойдет. Может быть, нужна будет помощь. Это ни капли не угроза. Это просто мое размышление.

А в целом, я понял, что у нас просто разное понимание «медиа». Господин Райзен видит развитие своей команды в том, что постоянно ищет в какой-то команде человека, с которым может закуситься, может послать на ###. ########## Васю Маврина. Это все цитаты. Я в этом не вижу развития.

С большим приветом от ФК «10».

Увидимся на поле в очередной раз, чтобы вам было неинтересно, а нам интересно заканчивать с улыбкой матч, где мы в очередной раз убеждаем «БроукБойз», что нужно тренироваться перед тем как, приглашать ФК «10» играть в футбол», – сказал основатель «Десятки».