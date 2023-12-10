Рахимов забил за «Броуков» в ворота «Амкала» в Чисто Кубке
«БроукБойз» и «Амкал» игают во втором полуфинале BetBoom Чисто Кубка.
BetBoom Чисто Кубок, полуфинал
10 декабря, воскресенье
«БроукБойз» – «Амкал» – 1:0
«БроукБойз» (стартовый состав): Зириков, Киряков, Давыдов, Гриня, Рзавев, Гиля, Табриз, Соснин, Белга, Алишер, Гуди.
«Амкал» (стартовый состав): Муха, Кузя, Шурыгин, Имай, Левшук, Маричев, Дубчак, Пича, Прокоп, Катрич, Дуб.
Гол: Рахимов.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене».