Рахимов забил за «Броуков» в ворота «Амкала» в Чисто Кубке

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«БроукБойз» и «Амкал» игают во втором полуфинале BetBoom Чисто Кубка.

BetBoom Чисто Кубок, полуфинал

10 декабря, воскресенье

«БроукБойз» – «Амкал» – 1:0

«БроукБойз» (стартовый состав): Зириков, Киряков, Давыдов, Гриня, Рзавев, Гиля, Табриз, Соснин, Белга, Алишер, Гуди.

«Амкал» (стартовый состав): Муха, Кузя, Шурыгин, Имай, Левшук, Маричев, Дубчак, Пича, Прокоп, Катрич, Дуб.

Гол: Рахимов.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене».

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