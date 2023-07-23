«Я – лицо команды». Гасилин о своем статусе в «Чисто Питере»

Алексей Гасинил рассказал о своем положении в «Чисто Питере».

– Ты сейчас в « » кто?

– Я думаю, правильно ответить лицо команды.

– Ты директор, менеджер, игрок? Кто ты?

– Я не хочу вот этих слов. Я – лицо команды.

– Ты играть будешь?

– Да. Честно, я не хочу играть в футбол, потому что у меня все болит. У меня нет амбиций, что кому-то что-то надо доказать. Мое время ушло, но я буду скорее всего играть.

Я даже начинаю сейчас худеть, поскольку нам будет тяжело подстроиться под лимит, – рассказал Гасилин.

«Чисто Питер» – медиафутбольный проект «Зенита».