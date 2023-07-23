«Я – лицо команды». Гасилин о своем статусе в «Чисто Питере»
Алексей Гасинил рассказал о своем положении в «Чисто Питере».
– Ты сейчас в «Чисто Питере» кто?
– Я думаю, правильно ответить лицо команды.
– Ты директор, менеджер, игрок? Кто ты?
– Я не хочу вот этих слов. Я – лицо команды.
– Ты играть будешь?
– Да. Честно, я не хочу играть в футбол, потому что у меня все болит. У меня нет амбиций, что кому-то что-то надо доказать. Мое время ушло, но я буду скорее всего играть.
Я даже начинаю сейчас худеть, поскольку нам будет тяжело подстроиться под лимит, – рассказал Гасилин.
«Чисто Питер» – медиафутбольный проект «Зенита».
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