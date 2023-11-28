«Я почувствовал, как будто серпом ударили по ахиллу». Гасилин о травме

Алексей Гасилин рассказал о моменте, в котором получил травму.

«Мы проводили товарищеский матч амбассадоров РФС в Сочи против сборной турнира. Для таких мужиков [против кого мы играли] такие матчи – как матч жизни и смерти. Они начинают рубиться. Мы как спортсмены в силу возраста и опыта уже более аккуратно играем, но я в моменте подзавелся.

Забил гол, заработал пенальти – не забил. В том моменте у меня пошел азарт: забить как угодно, но принести результат. И здесь наступил тот момент с травмой.

Был розыгрыш углового. Подача, я хотел набежать и опорную ногу как-то поставил. То ли она проскользнула, потому что вода была пролита или капли пота. Она у меня поехала, я почувствовал, как будто серпом ударили по ахиллу. Щелчок, а я понимал, что рядом никого нет. Поворачиваюсь – я один. Механика травмы знакома, отец рвал ахилл, рассказывал об ощущениях», – рассказал нападающий « ».

Алексею Гасилину диагностировали подкожный разрыв правого ахиллова сухожилия. 28 ноября Гасилин был прооперирован.