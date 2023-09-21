«Мне с ним играть тяжело, я его не понимаю». Кутуз о том, как просил Кузнецова не ставить с собой в состав Карата

Кутуз объяснил, почему он просил Кузнецова не ставить в состав Карата.

Ранее форвард «Амкала» рассказывал, что был в 2Drots игрок, который просил Кузнецова не ставить Карата в состав вместе с ним.

«Просил ли я не ставить с собой в состав Карата? Была такая история, что скрывать. С Каратом у меня хорошие отношения, нормально общаемся.

Просто в какой-то момент у нас были разные схемы: с Каратом, с Гаучо, они вместе. Кузнецов со мной очень часто советовался по игре, проводил с нами беседы. Во всех командах есть связь тренера с ключевыми игроками.

Он спрашивал, с кем мне удобно играть. Я просто высказал свое мнение: с Каратом мне играть тяжело, я его не понимаю. Пас он мне не дает, он такой же забивной нападающий.

Не было такого, что я звонил Викторовичу и говорил: «Или я, или он». Просто рассказывал, с кем мне играть удобно», – рассказал форвард ФК «10».