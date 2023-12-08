Эрик 2Drots: «Моя напористость – наверное, ключевое в борьбе с раком»

Эрик 2Drots рассказал, что стало ключевым в борьбе с раком.

«Это сложный вопрос. Ну, это совокупность: препараты, химиотерапия. Моя напористость – наверное, ключевое в борьбе с раком.

Я начал к этому относиться серьезно. Многие люди к лечению относятся не очень серьезно. Я постоянно разговаривал с врачом. Говорил: как мне лучше, как мне хуже.

Если я хотел побегать, спрашивал: стоит или не стоит? Иногда он говорил: «Эрик, ты можешь приступать к легким тренировкам».

Иногда после каких-то анализов он мне говорил, что сейчас нужно отдыхать, принимать препараты, благодаря которым я становился максимальным овощем. Я лежал в кровати и не мог встать», – рассказал участник 2Drots.

поборол рак головного мозга.